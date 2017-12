Quinze mortos e 60 feridos em Israel Um atentado suicida à bomba na noite desta sexta-feira numa movimentada calçada de uma praia em Tel Aviv matou 15 pessoas, incluindo atacante que havia se misturado a jovens na entrada de uma discoteca, informou a imprensa israelense. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas,seis em estado grave, segundo fontes hospitalares. A calçada é repleta de cafés e restaurantes e estava lotada de israelenses desfrutando o início do fim de semana. A televisão local informou que a explosão ocorreu nas proximidades da discoteca Pansha. Uma testemunha relatou à Rádio de Israel que o atacante estava no meio de um grupo de pessoas esperando para entrar na discoteca. Trinta ambulâncias foram enviadas ao local da explosão, que aconteceu por volta das 23h locais. Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelo atentado, mas nos últimos meses de confrontos entre israelenses e palestinos, militantes islâmicos já promoveram mais de uma dúzia de ataques semelhantes. O grupo militante islâmico Hamas havia anunciado que iria perpetrar pelo menos 10 atentados suicidas à bomba, e até agora já havia assumido responsabilidade por oito. Forças de segurança israelenses têm estado em alto alerta mas não estão sendo capazes de bloquear a fronteira com a Cisjordânia e evitar infiltrações.