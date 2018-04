Quirguistão quer julgamento de presidente deposto

Bakiyev deixou a capital, Bishkek, na quarta-feira, em meio a protestos violentos após a morte de pelo menos 81 pessoas durante demonstrações contra violações de direitos humanos, corrupção e inflação no país.

A última posição de Roza Otunbayeva é um sinal de que sua paciência está se esgotando em relação à recusa de Bakiyev em renunciar. "As pessoas estão me criticando por ser leniente com ele e afirmam que não deveriam haver garantias de segurança para Bakiyev. A população quer um julgamento," disse Otunbayeva na televisão local.

Ao falar de sua região no sul do Quirguistã, Jalal-Abad, à agência de notícias russa RIA Novosti, Bakiyev pediu que as Nações Unidas intercedesse e fizesse uma intervenção militar na área.

A situação está causando preocupação entre as potências ocidentais, porque os EUA têm uma base militar no país considerada crucial para a campanha contra os Taleban no Afeganistão. As informações são da Associated Press.