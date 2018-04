Quirguistão vota para formar parlamento democrático Eleitores foram às urnas hoje no Quirguistão para escolher um novo e fortalecido parlamento. O governo espera que ele seja um instrumento para uma nova era democrática sem precedentes no país, que está na região da antiga União Soviética e mantém uma base aérea vital para os Estados Unidos, perto do Afeganistão. O país deve adotar o sistema parlamentarista de governo em uma votação que correu sem grandes problemas e foi elogiada pelos americanos.