Quito: mortos em acidente com ônibus escolar chegam a 47 Subiu para 47 o número de mortos, vários deles crianças, em um acidente com um ônibus escolar em uma estrada ao leste de Quito, informou a Cruz Vermelha. Geonanny Yépez, membro do organismo humanitário, que esteve no local do acidente, informou que "já foi confirmado que o número de mortos subiu para 47, sendo pelo menos 20 crianças". Yépez precisou que cinco crianças sobreviveram ao acidente, que aconteceu enquanto retornavam de um passeio por um balneário da localidade de Papallacta, quando o ônibus supostamente perdeu os freios, colidiu contra uma rocha e capotou. Segundo Yépez, das cinco crianças feridas, uma menina de sete anos sofreu traumatismo craniano moderado e os outros quatro apresentam diversos ferimentos, "mas não estão em estado crítico". De acordo com a fonte, as vítimas aparentemente pertenciam a uma mesma família, embora ainda não tenham sido divulgadas as suas identidades.