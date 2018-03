Quito nega suspensão de contrato com a Embraer O Equador negou ontem que a tensão comercial com o Brasil tenha provocado o cancelamento da compra de 24 aviões militares Supertucano da Embraer, um negócio estimado em US$ 250 milhões. A declaração foi feita pela ministra das Relações Exteriores do Equador, María Isabel Salvador. Segundo ela, o cancelamento da compra "é uma grande falsidade" e a relação com o Brasil continua excelente, apesar do "certo nível de tensão" provocado pela expulsão das empresas Odebrecht e Furnas, além da polêmica em torno da dívida de US$ 242 milhões com o BNDES. A investida equatoriana contra as empresas brasileiras levou o Itamaraty a cancelar uma visita ministerial ao Equador e a revisar projetos de cooperação entre os dois países nas áreas de infra-estrutura e transportes. Com a aquisição desse lote de aviões brasileiros - somados a um novo sistema de radar e novas lanchas - o Equador pretende fortalecer a capacidade de ação de suas Forças Armadas no extremo norte do país, onde, em março, um ataque militar colombiano a um acampamento das Farc matou o líder guerrilheiro Raúl Reyes e levou os dois vizinhos a trocar ameaças de guerra.