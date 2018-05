Quito quer denunciar Colômbia em Haia O Equador analisa a viabilidade jurídica de denunciar a Colômbia no Tribunal Internacional de Haia por causa do prejuízo causado em regiões equatorianas pela fumigação de substâncias tóxicas em território colombiano com o objetivo de destruir plantações de coca. ''''Estamos fazendo estudos e dando passos concretos para isso'''', disse Fernando Bustamante, ministro equatoriano encarregado da segurança.