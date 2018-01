Rabino sugere que judeus usem boné em vez de solidéu Preocupado com o ressurgimento de ataques anti-semitas, o principal rabino da França sugeriu aos judeus homens que usem um boné de beisebol no lugar do solidéu para não serem alvos fáceis de violência. Depois do ataque contra uma escola judaica no final de semana o rabino Joseph Sitruk conclamou sua comunidade, principalmente os judeus jovens, a redobrar os cuidados com segurança. "É duro dizer isso, mas é uma proteção aos judeus jovens", disse o rabino depois de sugerir a troca do solidéu pelo boné. Ele lembrou os judeus que, segundo a tradição, o imperativo em algumas ocasiões é cobrir a cabeça, mas não necessariamente com um solidéu. Em Berlim, vândalos destruíram coroas de flores que haviam sido depositadas em um memorial do holocausto em lembrança ao 65º aniversário da Noite dos Vidros Quebrados, quando sinagogas foram queimadas e milhares de judeus foram deportados a campos de concentração. A data é comemorada todos os anos por judeus alemães. Segundo a polícia, ninguém foi detido pelo ato de vandalismo.