A ação dos clérigos, que são chefes do rabinato das maiores cidades israelenses e influentes entre os judeus religiosos, rapidamente alimentou acusações de racismo. Além disso, a determinação deverá aumentar o sentimento de alienação que cresce entre os israelenses judeus e árabes, além de ampliar as divisões entre israelenses religiosos e ateus. As informações são da Associated Press.