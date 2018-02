Rabinos radicais pedem boicote de bens com marca israelense

Rabinos ultra-ortodoxos judeus exortaram a sua comunidade a boicotar aqueles produtos cujos envoltórios apareçam decorados com a bandeira israelense por causa do sexagésimo aniversário da criação do Estado judeu. Em folhas informativas nas paredes - o método usado para fazer seus anúncios - os líderes fundamentalistas judeus pedem a rejeição de todo alimento empacotado com a insígnia azul e branca de Israel ou "qualquer outro símbolo que expresse idolatria sionista", informa hoje o diário "Yedioth Ahronoth". Apesar de viver em Israel, numerosos fundamentalistas religiosos judeus se opõem à existência de seu Estado de residência por considerar que não deveria ter sido criado até que chegue o Messias. "É inaceitável que empresas que usam nossa certidão de kashrut (as autoridades rabínicas determinam que alimentos completam as leis judias de alimentação) a usem para promover etas mensagens contra nós", afirmou ao jornal um membro dessa comunidade, que soma 7.500 famílias.