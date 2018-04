Racha levou à derrota em 1952 A última vez que a corrida democrata esteve tão indefinida foi em 1952. Naquele ano, o presidente Harry Truman era o candidato à reeleição, mas com a popularidade em baixa por causa da Guerra da Coréia, ele começou a sofrer com o avanço do senador Estes Kefauver. Quando Kefauver ganhou as primárias de New Hampshire, Truman anunciou sua saída da disputa. Os figurões do partido, no entanto, não queriam que o senador fosse candidato e pressionaram Adlai Stevenson II, governador de Illinois a entrar na corrida presidencial. Stevenson concordou em incluir seu nome na cédula no dia da convenção, mas só ganhou após três votações. A indefinição, porém, deixou cicatrizes: o republicano Dwight Eisenhower ganhou 55% do voto popular e 39 dos 48 Estados que votaram nas eleições de 1952.