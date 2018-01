Racismo está ´fora de controle´ na Rússia, diz Anistia Ataques racistas violentos estão "fora de controle" na Rússia e deixaram pelo menos 28 mortos e 366 feridos em 2005, de acordo com um relatório da Organização Não-Governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Anistia Internacional. Neste ano, novos atentados ganharam notoriedade na imprensa, como a morte da menina Khursheda Sultonovawho, de uma família do Tajiquistão, de apenas 9 anos. A família da menina foi atacada em fevereiro de 2004 em São Petersburgo por uma gangue. Khursheda foi esfaqueada nove vezes no peito, estômago e braços e morreu no local. O documento da ONG censura a suposta discriminação das autoridades russas, que não estariam investigando nem registrando satisfatoriamente crimes motivados por questões raciais. O relatório Federação Russa: violência racista fora de controle diz que policiais e promotores freqüentemente classificam assassinatos e agressões violentas feitos por ?grupos de skinheads? de "hooliganismo" ou de crimes menos graves. "Algumas autoridades russas estão ignorando os casos. Em vez de ver só ´hooliganismo´ em ataques contra estudantes de países africanos, do sudeste asiático e de russos não eslavos da Chechênia, a polícia e os promotores russos precisam enfrentar de frente a onda crescente de violência racista", afirma a diretora da Anistia para a Grã-Bretanha, Kate Allen. De acordo com Kate, o governo de Vladimir Putin deveria adotar um "plano de ação" completo para combater o racismo e o anti-semitismo. O diretor da ONG anti-racismo Europa Unida, Dmitrii Kraiuhin, afirmou à Anistia ter recebido ameaças de "cortarem-lhe a cabeça". Os pedidos de proteção às autoridades foram repetidamente rejeitados pelas autoridades de Orel, no oeste da Rússia. O relatório também apresenta casos de famílias que evitam entrar em São Petersburgo por temer agressões racistas. Cidadãos russos e estrangeiros vêm realizando protestos contra os atentados e a inércia das autoridades.