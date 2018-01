Racismo influi na pena de morte nos EUA Um estudo da Universidade de Stanford, na Califórnia, concluiu que quanto mais escura a pele de um negro acusado de assassinar um branco nos EUA, maior a sua chance de ser condenado à morte. A pesquisa é mais um estudo a afirmar que a pena de morte, restabelecida em 1976 nos EUA, é aplicada com critérios racistas e em maior medida no sul do país. No seu estudo, os cientistas da Universidade de Stanford pediram a estudantes brancos e asiáticos que analisassem os traços faciais de negros processados por assassinato na Filadélfia durante os últimos 20 anos. Os participantes, em 57,5% dos casos, "condenaram" à morte os homens que mostravam pele mais escura. No entanto, só 24,4% dos implicados em casos semelhantes, mas considerados pelos estudantes como negros de tez mais clara, receberam a pena capital. Segundo Jennifer Eberhardt, psicóloga que participou da pesquisa, as conclusões sugerem que os júris inconscientemente usam a cor da pele para estabelecer a gravidade de um crime e da pena. Para dar mais equilíbrio ao estudo, os pesquisadores também pediram aos estudantes que analisassem as características faciais de 118 negros processados por assassinar outros negros e não encontraram qualquer relação entre suas características e as penas, disse Eberhardt. Segundo dados do Centro de Informação sobre a Pena de Morte, dos 1.022 executados desde 1976, 349 (34%) eram negros. Nos EUA, os negros constituem 13% da população, segundo os números do último censo. A maior parte da população negra se concentra nos estados do sul do país.