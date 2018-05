Racismo na web marca início do 2º turno

Após o primeiro turno das eleições peruanas, o racismo - um dos maiores tabus do país - ganhou espaço na internet. Em redes sociais, como o Facebook e o Twitter, comentários preconceituosos multiplicaram-se contra o nacionalista Ollanta Humala (foto), de ascendência indígena, que enfrenta no segundo turno a deputada Keiko Fujimori, de origem japonesa. Em uma página do Facebook intitulada "Não a Ollanta Humala", internautas chamam o candidato de "animal" e "analfabeto". No Twitter, usuários referem-se pejorativamente à origem do candidato nacionalista.