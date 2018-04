Radiação de Fukushima aparece a 643 km no Pacífico A radioatividade do desastre na usina nuclear de Fukushima Dai-ichi, em março no ano passado, foi detectada a 643 quilômetros no Oceano Pacífico. Cientistas afirmaram que leituras feitas nas águas do oceano indicaram ate mil vezes mais césio-137 nas amostras, proveniente da usina que teve vazamentos após terremoto e tsunami. A descoberta foi relatada hoje, em conferência de cientistas nos Estados Unidos.