Radiação de usina do Japão desperta temores sobre saúde

A Agência de Segurança Nuclear e Industrial do Japão (NISA, na sigla em inglês) e a Comissão de Segurança Nuclear do Japão estimaram que os níveis de radiação cumulativa estão entre 370 mil e 630 mil terabecquerels.

Um valor médio de 500 mil terabecquerels representa quase 10 por cento da radiação total de 5,2 milhões de terabecquerels liberados por Chernobyl. A cifra de Chernobyl foi fornecida pelas agências japonesas.

"Se essa for a radiação total até agora desde o momento do primeiro vazamento, essa quantidade é muito séria. Sem dúvida é muito ruim. Está próximo de um décimo da radiação de Chernobyl em um mês," disse Lam Ching-wan, patologista químico da Universidade de Hong Kong e membro do Painel Americano de Toxicologia.

"Isso significa que há dano ao solo, ao ecossistema, à água, aos alimentos e às pessoas. As pessoas recebem essa radiação. Não se pode escapar dela simplesmente fechando a janela."

No momento em que o Japão amplia a zona de exclusão para além dos 20 quilômetros iniciais e encoraja crianças, grávidas e pacientes hospitalizados a ficar longe de algumas áreas a 20-30 quilômetros do complexo nuclear, Lam disse temer que o vazamento radioativo ainda esteja longe de estar sob controle.

"A ameaça da radiação está lá e deve haver uma vigilância nacional da radiação para fins de saúde pública... eles precisam decidir se deve haver verificações periódicas de câncer," disse Lam.

Os especialistas estão preocupados sobretudo com três substâncias radioativas --iodo-131, césio-134 e césio-137-- que têm potencial para causar vários tipos de câncer anos mais tarde.