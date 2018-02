Radicais do Mali destroem locais sagrados Militantes do movimento islâmico radical Ansar Dine - que há mais de três meses ocupam a cidade de Timbuctu, no Mali, e atualmente controlam dois terços do norte do país africano - destruíram ontem duas tumbas do século 14 na mesquita de Djingareyber, considerada patrimônio mundial pela Unesco.