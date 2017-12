Radicais iranianos dispersam vigília em Teerã por vítimas Vigilantes radicais dispersaram nesta terça-feira uma vigília noturna com velas realizada em Teerã, da qual participaram cerca de 4.000 pessoas, golpeando e prendendo os que se reuniram no local para oferecer suas condolências pelo ataque terrorista da semana passada nos Estados Unidos. Durante a operação, os vigilantes vestiam trajes civis e detiveram mais de 10 pessoas enquanto a polícia uniformizada apenas observava o que ocorria. "Fomos golpeados pelos vigilantes, mas valeu a pena porque conseguimos expressar nossa aflição pelas vítimas dos ataques terroristas nos Estados Unidos", disse o estudante Shokufeh Sadeqi, que conversou com a Associated Press enquanto segurava uma vela acesa.