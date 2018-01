Radicais islâmicos ameaçam atacar Itália e Holanda Um grupo denominado Monoteísmo ameaçou neste domingo, num site de radicais islâmicos, atacar a Itália e a Holanda se ambos os países não retirarem suas tropas do Iraque. A ameaça coincidiu com o vencimento do ultimato de outro grupo, as Brigadas Hafs al-Masri, para que o contingente italiano saia do Iraque. As brigadas declararam "guerra sangrenta" à Itália e apontaram o primeiro-ministro Silvio Berlusconi como alvo prioritário de seus ataques.