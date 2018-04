Radicais islâmicos instalam o caos na saúde da Somália

Líderes do grupo radical islâmico Al-Shabaab - acusado de ter ligações com a Al-Qaeda - prometeram ontem atacar qualquer tropa estrangeira que responda ao apelo por ajuda militar lançado há dois dias pelo governo somali. Os contínuos ataques à capital, Mogadíscio, provocaram o caos no sistema de saúde de um país que é considerado falido desde 1991 e onde a expectativa de vida não passa dos 47 anos, 13 a menos do que no Iraque.

A violência fez com que a maioria dos médicos abandonasse o país. "A falta de segurança levou à fuga de mais de 70% dos profissionais", disse o cirurgião somali Mohamed Yusuf, que trabalha para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no principal hospital da Somália, o Medina, em Mogadíscio, onde os 80 leitos são disputados diariamente por mais de 200 pacientes.

O sistema de saúde da Somália é virtualmente inexistente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não consegue sequer reunir dados confiáveis sobre o gasto anual do governo local com saúde pública. O país tem menos de 2 dentistas para 10 mil habitantes. No Iraque, a proporção é de 14 para 10 mil e no Afeganistão é de 5 para o mesmo grupo. Apenas 28% dos somalis têm acesso a cuidados médicos.

Para compensar a falta de estrutura, médicos do CICV e da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) têm se dedicado a passar seus conhecimentos para o maior número possível de profissionais locais. Mas mesmo estas organizações são muitas vezes impedidas de entrar na Somália pela falta de condições mínimas de segurança.

Em abril, disparos de morteiro atingiram uma oficina do Crescente Vermelho Somali que produzia pernas mecânicas para amputados de guerra, na capital. Um civil morreu e outros cinco ficaram feridos.

Na tentativa de driblar as dificuldades, o CICV vem abrindo tendas médicas em áreas rurais para que sejam administradas por voluntários somalis. Na capital, cirurgiões contam que os civis têm de disputar leitos com combatentes feridos.

Em maio, "nós pedimos ao pessoal militar que fosse para outro lugar e nos deixasse usar um hospital. Isso fez com que aumentássemos a capacidade de atendimento consideravelmente", disse Yusuf.

Depois de conseguir acesso a um leito, os feridos de guerra ainda enfrentam o risco de morrer de fome. Como muitos pacientes são atendidos em locais distantes de suas casas, o hospital tem de prover alimentação durante o período de internação, o que é quase impossível na maioria dos casos.

A disputa por leitos também faz com que os médicos tenham de desocupar macas muito rapidamente, o que os obriga a cremar os pacientes mortos e mostrar apenas fotos dos cadáveres a pessoas que buscam reconhecer seus parentes.

"Ainda existem clínicas privadas, mas não um sistema público. O número de médicos é muito pequeno e, em alguns lugares, simplesmente não existe nada. Se você é ferido, tem de caminhar por quilômetros ou, infelizmente, morrerá esperando ajuda em algum lugar da Somália", disse ao Estado o médico Jorgen Stassijns, da MSF.