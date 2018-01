Radicais matam mais três civis em Mosul Homens armados abriram fogo contra um automóvel civil que transportava estrangeiros no centro de Mosul, Norte do Iraque, nesta terça-feira. Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida. Soldados dos EUA isolaram a área do ataque. Os grupos rebeldes têm atacado civis estrangeiros que participam da reconstrução do país. Em março, quatro norte-americanos que trabalhavam em um projeto aqüífero foram mortos em um atentado semelhante.