Radical islâmico se interna antes de depor sobre Bali O líder radical islâmico Abu Bakar Bashir foi internado nesta sexta-feira num hospital de Java. Segundo seu advogado, Bashir apresentou problemas cardíacos e respiratórios e deve permanecer no hospital, onde está recebendo oxigênio, por vários dias.Ele foiintimado pela polícia para prestar depoimento amanhã sobre a suposta participação de sua organização, a Jemaat Islamiya (Grupo Islâmico) no atentado de sábado em Bali. Segundo várias fontes, Bashir, de 64 anos, seria interrogado na condição de suspeito do atentado e provavelmente seria detido após o depoimento. O Jemaat Islamiya tem fortes vínculos com a organização Al-Qaeda, segundo membros detidos do grupo de Osama bin Laden. O atentado de Bali causou a morte de quase 200 pessoas - estrangeiros, na maioria -, no pior ataque terrorista desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Em reação a ele e pressionada por Washington, a presidente indonésia, Megawati Sukarnoputri, decretou hoje um pacote de medidas antiterror que inclui a pena de morte como possível punição a condenados por terrorismo e permitirá que a polícia efetue prisão de suspeitos sem a necessidade de ordem judicial. Até agora, o governo indonésio ignorava as informações de serviços de inteligência estrangeiros, segundo as quais células terroristas estavam ativas no país. E, apesar de denúncias feitas especialmente pela Malásia e Cingapura, alegava não ter provas para prender Bashir. Em Londres, o secretário de Relações Exteriores britânico, Jack Straw, admitiu hoje que seu governo recebeu uma advertência "genérica" sobre a ameaça de um ataque terrorista na Indonésia. Parentes das vítimas britânicas criticaram o governo por não divulgar o alerta.