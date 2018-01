Rádio anuncia desaparecimento de jornalistas no Iraque Dois jornalistas franceses estão desaparecidos no Iraque, informou hoje a Radio France Info (RFI). Christian Chesnot, da Radio France Internacional, e Georges Malbrunot, do jornal Le Figaro, não entram em contato com suas respectivas redações desde a última quinta-feira. De acordo com a RFI, os dois jornalistas, que publicaram no ano passado o livro "O Iraque de Saddam Hussein", conhecem bem o Iraque. Chesnot, inclusive, chegou a anunciar sua intenção de viajar a Najaf, região onde ocorrem intensos enfrentamentos entre radicias xiitas e forças americanas. O jornalista vive há anos em Amã, capital da Jordânia.