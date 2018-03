Rádio de Miami diz ter aplicado trote em Fidel A rádio El Zol 95.7, de Miami, anunciou ter pregado uma peça no presidente de Cuba, Fidel Castro. O líder cubano teria acreditado que estava recebendo um telefonema do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, antes de perceber que estava sendo enganado, xingar os autores do trote e desligar o telefone. A gravação da conversa foi feita para o programa El Vacilon de La Mañana (O Brincalhão da Manhã) e transmitida repetidas vezes pela rádio, cuja programação é em espanhol. A mesma emissora diz ter pregado peça semelhante em Hugo Chávez, em janeiro ? o radialista disse que era Fidel. A rádio não apresentou nenhuma prova de que o homem no telefone era de fato Fidel. Mas o público hispânico, familiarizado com a voz do líder cubano, disse que a voz era idêntica à dele. O governo cubano não se pronunciou sobre o incidente. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.