Rádio iraniana diz que o país irá rejeitar pedido da ONU Um comentarista da rádio estatal iraniana disse neste sábado que o governo de Teerã rejeitará a proposta de resolução do texto da ONU que pede a interrupção imediata do enriquecimento de urânio por parte do Irã. "Os iranianos não aceitarão decisões injustas, ainda mais as feitas por organizações internacionais", informou a rádio estatal neste sábado. Resolução Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas chegaram a um acordo, nesta sexta-feira, sobre o esboço de uma resolução que dá ao Irã até 31 de agosto para suspender as suas operações de enriquecimento de urânio. O esboço foi apresentado a todos os 15 integrantes do conselho, e pode ser votado na segunda-feira. O embaixador dos Estados Unidos junto à Organização das Nações Unidas (ONU), John Bolton, disse que o conselho vai considerar a imposição de sanções contra o Irã se o país não respeitar o prazo. Mas o representante da Rússia, Vitaly Churkin, disse que o esboço não inclui a ameaça de sanções.