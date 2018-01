Rádio Teerã diz que Ali Químico foi morto A rádio Teerã informou hoje que Hassan Ali Majid, primo de Saddam Hussein, conhecido como Alí Químico, foi morto nos bombardeios a Basra. Ali ficou conhecido pelo ataque com gás mostarda a um povoado curdo em 1988 e era comandante das forças iraquianas no sul do país. A emissora disse que tem fontes próprias em Basra que garantem que o corpo de Ali Químico foi reconhecido oficialmente. O ministro da Informação iraquiano, Mohamed Saed al Sahaf, disse hoje que Ali está vivo. "Deixem os americanos com essa ilusão", respondeu Al Sahaf quando perguntado sobre a morte do primo de Saddam. Mais cedo o Comando Central norte-americano no Catar informou que os corpos de dois guarda-costas pessoais de Ali foram encontrado nos escombros de um dos prédios bombardeados em Basra. Veja o especial :