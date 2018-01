Rádios projetam sólida vitória de Bachelet no Chile A estação de rádio Bio Bio, com afiliadas em todo o Chile, anunciou que a candidata socialista Michelle Bachelet parece ter conquistado uma sólida vitória no segundo turno das eleições presidenciais. Baseada em suas projeções contados cerca de 180.000 votos, de um total de cerca de 8 milhões, a Rádio Bio Bio estimou que Bachelet deve vencer com cerca de 53% da votação, contra 47% do desafiante conservador Sebastian Piñera.