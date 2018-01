Raffarin continuará como primeiro-ministro da França A porta-voz da presidência da França informou que o primeiro-ministro do país, Jean-Pierre Raffarin, vai continuar no cargo. "O primeiro-ministro Raffarin ofereceu sua renúnia ao presidente, que a aceitou. O presidente então o renomeou primeiro-ministro e pediu a ele que forme um novo governo", afirmou a porta-voz. O anúncio segue-se a intensas especulações sobre o futuro de Raffarin, depois da derrota do partido de centro-direita nas eleições regionais francesas realizadas no último domingo. A oposição esquerdista venceu em 25 das 26 regiões, resultado do descontentamento da população com o programa de reformas estruturais do governo. Mais detalhes sobre o novo programa serão divulgados amanhã. As informações são da Dow Jones.