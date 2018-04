Rafsanjani pede a líder punição para Ahmadinejad Duramente atacado pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad na semana passada, o ex-presidente Hashemi Rafsanjani, um dos mais influentes líderes do Irã, reagiu ontem. Acusado, juntamente com os filhos, de corrupção, ele enviou uma carta ao líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, pedindo providências contra o presidente. Rafsanjani preside a Assembleia dos Experts, que nomeia e pode destituir o líder supremo, assim como o Conselho de Conveniência do Estado, que julga se as leis aprovadas no Parlamento estão de acordo com os princípios da Revolução Islâmica de 1979. Derrotado por Ahmadinejad na eleição de 2005 e, agora, um dos principais aliados de Mir Hussein Mousavi, Rafsanjani diz na carta que dezenas de milhões de iranianos testemunharam as "armações" do presidente no debate da semana passada. "Espero que o senhor resolva essa situação e evite que complôs perigosos entrem em ação." Noutro comunicado, 14 clérigos da cidade de Qom, principal centro de peregrinações e estudos teológicos do Irã, manifestaram "profunda preocupação" com as acusações feitas no debate. Rafsanjani pediu direito de resposta à TV estatal, controlada por Ahmadinejad, mas lhe foi negado. Ele e os filhos, donos de uma vasta rede de faculdades e negócios no setor agrícola, são frequentemente acusados de corrupção nos bastidores, mas não em público, como fez Ahmadinejad.