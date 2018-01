Rainha cancela encontro de príncipe com cantora pop O Palácio de Buckingham anulou no ano passado o primeiro encontro entre o príncipe William e a cantora pop Britney Spears, que havia sido organizado nos mínimos detalhes, revelou hoje o jornal londrino Daily Star. A simpatia de William pela cantora e a troca de e-mails entre os dois vem sendo alvo de interesse da imprensa sensacionalista, mas a anulação da reunião era do conhecimento apenas de representantes de Britney e da corte.