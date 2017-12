Rainha custa 61 pennies (R$ 3,30) a cada inglês O custo de manter a rainha Elizabeth II e seu marido sai, para cada inglês, por uma média de 61 centavos de libra (R$ 3,30), segundo calculou o Palácio de Buckingham no balanço anual, divulgado hoje. O palácio, que nos últimos anos tem estado sob pressão política para controlar gastos, revelou que as despesas do casal real totalizaram 36,8 milhões de libras (R$ 198 milhões) no ano fiscal que terminou dia 31 de março, 1,7% acima das do ano anterior. Levando-se em conta a inflação na Inglaterra, o aumento real foi de 1%. Uma das justificativas para o incremento nos gastos foi as novas regras para contratação de pessoal, que impõem severas restrições de segurança. Os reis têm-se visto em embaraços, nos últimos tempos, devido às inconfidências de serviçais falastrões, incluindo o ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, que publicou um livro de memórias repleto de suculentos detalhes sobre o rompimento do casamento da princesa com o príncipe Charles. As contas de escritórios legais para esboçar contratos com cláusulas restritas de confiança atingem 125 mil libras (R$ 675 mil). O número de visitas de estado feitas e recebidas pela rainha também contribuíram para o aumento de despesas, segundo o palácio. Elizabeth II viajou a Nigéria, para uma reunião da Comunidade Britânica, e hospedou os presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush e o presidente russo, Vladimir Putin. As viagens reais custaram 4,7 milhões de libras (R$ 25,5 milhões) e o vinho e outros drinques que o casal consumiu, 6 mil libras (R$ 32,4 mil) ? bem menos que as 27.000 libras (R$139,8) gastas em 2002, possivelmente porque o Ministério do Exterior assumiu o pagamento das bebidas dos visitantes oficiais. Entre os itens de despesas, estão 2,3 milhões de libras (R$ 12,3 milhões) de reformas na Clarence House, que foi a residência da falecida rainha-mãe, Elizabeth, e é agora ocupada pelo príncipe Charles, e uma nova área para o staff de Buckingham, cuja construção levou mais 643 mil libras (R$ 3,6 milhões).