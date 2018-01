Rainha da Dinamarca desenha o monograma da futura nora O palácio real da Dinamarca apresentou, hoje, o monograma combinando as iniciais do príncipe herdeiro Frederik e sua futura mulher, a plebéia australiana Mary Donaldson. O monograma ? um M flanqueado por dois Fs entrelaçados, sob uma coroa - foi desenhado pela mãe de Frederik, a rainha Margrethe, que também criou os monogramas de outros membros da família real dinamarquesa. Frederik e Mary, que se conheceram durante as Olimpíadas de Sydney, em 2000, se casarão no dia 14 de maio na catedral luterana de Copenhague. Mary, de 31 anos, será a primeira mulher australiana a colocar-se na linha de sucessão para tornar-se rainha da Dinamarca e passará a ser chamada princesa Mary. Frederik, 35 anos, é o primeiro na linha de sucessão do trono, mas Margrethe, de 63, já disse que não tem planos de renunciar. O monograma foi mostrado no site de Frederik na Web e será usado para o casamento e moedas e selos de coleção, que serão lançados ainda este anos. A moedas terão valores de 20 (US$3.4) e 200 (US$34) coroas dinamarquesas.