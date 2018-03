Rainha da Dinamarca passa bem após cirurgia na coluna A rainha Margrethe II, da Dinamarca, está em excelentes condições, informou nesta quinta-feira o Palácio Real, um dia após sua ocupante submeter-se a uma cirurgia na coluna vertebral. "A rainha teve uma noite tranqüila", disse a porta-voz palaciana, Soeren Haslund-Christensen. "Tudo vai indo bem, como esperávamos". A popular rainha ficará hospitalizada durante uma semana. Haslund-Christense não pôde dizer quando a soberana retornará às suas funções. Quatro médicos realizaram na quarta-feira a cirurgia na coluna vertebral de Sua Majestade no Hospital Aarhus City, a 200 km a noroeste da capital, Copenhague. O marido da rainha, o príncipe Henrik, nascido na França estava com ela, mas seu filho mais novo, príncipe Joachim, não tinha planos imediatos de visitá-la no hospital. Frederik, o príncipe herdeiro do trono, estava participando de uma regata na Austrália. Por causa de sua dor nas costas, Margrethe, de 62 anos, coroada em 1972, foi forçada a sentar-se enquanto recebia os cumprimentos diplomáticos de praxe pelo Ano-Novo em 6 de janeiro. Em dezembro de 2001, a soberana quebrou duas costelas ao sofrer uma queda no Castelo Marselisborg, residência de verão da família real em Aarhus. Devido a uma doença degenerativa nos dois joelhos, ela foi submetida a três operações no joelho direito em 1992, 1993 e 2001.