Rainha da Holanda se reúne com partidos para tirar país de crise A rainha Beatrix da Holanda, com a intenção de tirar o país da crise política causada pela ruptura da coalizão de Governo, realiza neste sábado as últimas consultas com os líderes dos partidos políticos com representação parlamentar. A imprensa, em sua maioria, diz que o atual Executivo continuará provisoriamente até a realização de eleições antecipadas no fim do ano. A rainha já se reuniu neste sábado com os dirigentes dos partidos minoritários no Parlamento. Na sexta-feira, a soberana tinha se encontrado com os dirigentes dos quatro partidos majoritários: o Democrata-Cristão (CDA), o Trabalhista (Pvda), o Liberal de direita (VVD) e o Liberal de esquerda (D66). O primeiro-ministro interino, Jan Peter Balkenende (CDA), tem a intenção de continuar com um Governo de minoria parlamentar até as eleições de 15 de maio de 2007, mas a oposição trabalhista quer antecipar o pleito para setembro deste ano. A agência holandesa ANP e a imprensa disseram hoje que o mais provável é que o atual Governo siga sob a fórmula do Executivo demissionário, que pode somente abordar tarefas pendentes, mas não tomar decisões novas nem, por exemplo, elaborar o orçamento para o próximo ano, algo que na Holanda é feito em setembro. Segundo essa possibilidade, as eleições seriam em novembro ou dezembro.