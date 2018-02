Rainha da Inglaterra visita a França Uma banda francesa tocava ?Deus Salve a Rainha? e bandeiras britânicas tremulavam nos Champs-Elysees no início da visita de Estado da rainha Elizabeth II a Paris, na celebração dos 100 anos da ?Entente Cordiale?, tratado que pôs fim, no início do século 20, a quase mil anos de hostilidade entre as duas margens do Canal da Mancha. A ?Entente? lançou as bases da cooperação que faria, dos antigos inimigos, aliados em duas guerras mundiais. A rainha e o príncipe Philip, seu marido, chegaram à França pelo Eurotúnel, que liga os dois países por baixo do Canal da Mancha. A rainha batizou seu trem de ?Entente Cordiale?. A despeito do acordo assinado em 8 de abril de 1904, as duas nações não deixaram de experimentar rivalidades e dificuldades diplomáticas. Em 1984, por exemplo, quando o então presidente francês François Mitterrand foi a Londres para celebrar os 80 anos do tratado, um de seu guarda-costas plantou uma bomba na residência do embaixador francês para testar a qualidade da segurança britânica. O jornal britânico The Guardian ironiza o clima entre os dois países em sua capa, dizendo: ?Depois de 100 anos, nós amamos os franceses - mas eles não gostam da gente e nem a gente, deles?.