Rainha deixa hospital após 24 horas internada Sorridente, a rainha Elizabeth II, de 86 anos, deixou ontem o hospital Rei Eduardo VII, em Londres. Ela foi internada no domingo por precaução - segundo o Palácio de Buckingham -, com um quadro de gastroenterite. Vestida com um casaco vermelho, ela deixou o local a pé, apertou as mãos dos funcionários, entrou em um carro, que a esperava em frente ao hospital, e partiu escoltada por batedores.