Rainha do Nepal se recupera após 2ª cirurgia Komal, a nova rainha do Nepal, ferida durante o massacre no palácio no dia 1º de junho, foi submetida a uma segunda cirurgia e passa bem. Komal levou dois tiros no ombro esquerdo do príncipe Dipendra, que matou seus pais e sete membros da realeza durante um jantar em família. Apesar de não haver uma posição oficial sobre o motivo, cogita-se que Dipendra estaria infeliz com seus pais, o rei King Birendra e a rainha Aiswarya, que rejeitavam a escolha de sua noiva. Uma dos quatro sobreviventes, Komal sofreu a primeira cirurgia no dia do massacre. Os outros três membros da família real também se recuperam num hospital militar, embora não tenham precisado ser operados. O marido de Komal, príncipe Gyanendra, se tornou rei depois da morte de Dipendra, que sucedeu brevemente seu pai logo após o massacre.