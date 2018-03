Rainha Elizabeth, Kate e William receberão Obama e Michelle na Grã-Bretanha

LONDRES - A rainha Elizabeth II e os duques de Cambridge, William e Kate, receberão nesta sexta-feira o presidente dos EUA, Barack Obama, e sua mulher, Michelle, durante a visita de ambos à Grã-Bretanha, confirmaram na segunda-feira fontes do Palácio.

A soberana, que na quinta-feira completa 90 anos, e seu marido, o príncipe Phillip, oferecerão ao casal um almoço privado no castelo de Windsor, nos arredores de Londres, que dizem ser a residência preferida da chefe do Estado britânico.

Ao término do almoço, do qual ainda não se tem detalhes, está previsto que o presidente americano se reúna com o primeiro-ministro, David Cameron, em sua residência oficial no número 10 de Downing Street, em Londres, e depois ambos devem oferecer uma entrevista coletiva.

Mais tarde, o casal será recebido pelos duques de Cambridge, William e Kate, e o príncipe Harry, que lhes oferecerão um jantar no londrino palácio de Kensington, segundo indicou o escritório de imprensa dos membros da realeza.

"Suas altezas reais têm muita vontade de receber o presidente e a senhora Obama no palácio de Kensington", afirma o breve comunicado emitido pelo Palácio.

A rainha recebeu os Obama pela última vez durante a visita de Estado realizada em maio de 2011, quando também se encontraram com William e Kate, então recém-casados.

Além disso, o príncipe William se reuniu com o presidente em Washington em 2014. No ano seguinte, durante uma viagem pela Grã-Bretanha, Michelle Obama visitou o jovem casal para entregar vários presentes para seus filhos, George e Charlotte.

Está previsto que os Obama cheguem à Grã-Bretanha na quinta-feira, como parte de uma viagem internacional que os levará primeiro para à Arábia Saudita e posteriormente à Alemanha, segundo informou a Casa Branca.

Durante sua estadia de apenas três dias no território britânico, além de se encontrar com membros da monarquia, o presidente participará de um ato com jovens.

Segundo antecipou a Casa Branca, Obama tem intenção de participar do debate sobre o referendo que decidirá a saída ou a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, que será realizado em 23 de junho.

A última etapa da viagem de Obama na reta final de seu mandato se desenvolverá em Hannover, na Alemanha, onde o presidente dará um discurso, em 25 de abril, sobre os desafios que EUA e Europa enfrentam, entre eles a ameaça do terrorismo, segundo a agenda divulgada pela Casa Branca. /EFE