Rainha Elizabeth deixa hospital após cirurgia A Rainha Elizabeth II da Inglaterra deixou hoje o hospital King Edward VII, de Londres, depois de passar por uma operação de 75 minutos na sexta-feira, cujo objetivo foi remover uma cartilagem rompida do joelho esquerdo. Ela também removeu lesões benignas do rosto. Ao contrário da cirurgia no joelho, similar a um procedimento realizado no início do ano no joelho direito, a remoção das lesões faciais surpreendeu os súditos por não haver sido divulgada previamente.