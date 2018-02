Rainha Elizabeth deixa hospital após gastroenterite A rainha Elizabeth II, de 86 anos, saiu dos hospital King Edward VII nesta segunda-feira após ter sido internada no dia anterior com uma gastroenterite (inflamação do trato gastrointestinal que afeta do estômago). Nesta tarde, a monarca saiu do hospital andando, sem a necessidade de ajuda, usando um vestido vermelho.