Rainha Elizabeth enfrenta amanhã um dia terrível A rainha Elizabeth II enfrentará amanhã um de seus piores dias desde a publicação de uma polêmica biografia da princesa Diana, assinalou hoje o respeitado diário The Times. Os tablóides sensacionalistas anunciaram que publicarão na íntegra a transcrição de uma gravação em que Sophie Rhys-Jones, mulher do príncipe Edward - filho caçula da rainha Elizabeth II -, faz comentários desairosos sobre a família real. Há alguns dias, um repórter do News of the World fingiu ser um xeque árabe interessado nos serviços da empresa de relações públicas de Sophie e gravou comentários ferinos dela sobre a rainha, o primeiro-ministro Tony Blair e sua mulher, Cherie, entre outros.