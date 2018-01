Rainha Elizabeth II celebra seus 90 anos com desfile militar no centro de Londres

LONDRES - A rainha Elizabeth II da Inglaterra celebrou neste sábado, 11, seus 90 anos rodeada de uma multidão no centro de Londres, onde assistiu junto a seu marido, o duque de Edimburgo, e o resto da família real britânica a um desfile militar e uma exibição da Força Aérea Real britânica (RAF na sigla em inglês).

A cerimônia militar, conhecida como “Trooping the Colour", um dos atos mais tradicionais da monarquia britânica, faz parte da série de celebrações pelo aniversário da soberana, que começaram na sexta-feira com uma missa na catedral de Saint Paul de Londres e terminarão no domingo.

Elizabeth II completou 90 anos em 21 de abril mas, como é habitual, adiou os festejos públicos até junho para aumentar as possibilidade de ter um bom tempo durante a jornada, e facilitar que milhares de britânicos saiam às ruas para comemorar a ocasião.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E essa não é a única medida para reforçar os vínculos entre a monarca e seus súditos. Os "pubs" na Inglaterra e Gales poderão ficar abertos esta noite durante duas horas a mais do que o habitual, de forma excepcional, para que a comemoração pelos 90 anos de Elizabeth II cheguem até a madrugada.

A britânica é a rainha mais velha do mundo e a segunda chefe de Estado que está há mais tempo no cargo - 64 anos - após o rei Bhumibol Adulyadej da Tailândia, que na quinta-feira completou 70 anos no trono.

Os festejos em Londres começaram neste sábado pouco antes das 10h local (7h em Brasília), quando Elizabeth II e o duque de Edimburgo percorreram em um carro alegórico os cerca de 200 metros que separam o Palácio de Buckingham da esplanada de desfiles House Guards Parade, um percurso pela avenida The Mall, que foi acompanhado por milhares de pessoas que esperavam a passagem da monarca para cumprimentá-la.

Vestida com um casaco verde e ao som de uma parada militar interpretada pela banda da Guarda Real, Elizabeth II cumprimentou de seu carro alegórico os mais de 1,6 mil soldados, 300 a cavalo, da unidade, vestidos com uniforme de gala, em uma cerimônia assistida de um lugar de honra pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron.

Um porta-voz da rainha revelou que seu casaco de cor vibrante, que provocou vários comentários nas redes sociais, é um design de Stewart Parvin, e o chapéu foi assinado por Rachel Trevor.

A soberana assistiu a uma exibição de paradas e desfiles militares na qual estiveram presentes, montados a cavalo, seu filho, o príncipe Charles, coronel da Guarda Galesa, e seu neto o príncipe William, coronel da Guarda Irlandesa.

O "Trooping the Colour" remonta ao século 17, quando os regimentos do Exército britânico desfilavam com suas bandeiras de diversos cores.

Em 1748, durante reinado de George II, foi estipulado de forma pontual que a ocasião serviria para remarcar o aniversário do monarca, e a partir de 1760, com a ascensão ao trono de George III, se oficializou como uma celebração anual. /EFE