Rainha Elizabeth II comemora 50 anos de coroação Com celebrações modestas e uma pitada de informalidade contemporânea, a rainha Elizabeth II celebrou seus 50 anos de coroação. Centenas de pessoas acenaram para a monarca no trajeto entre o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster, onde ela foi coroada em 1953. Dentro do templo, mais de 2.000 pessoas, inclusive líderes de várias religiões, celebraram o reinado de Elizabeth. Mais tarde, cerca de 500 crianças - a maioria formada por pobres, órfãos ou com algum problema físico ou mental - foram levadas a Buckingham para uma celebração mais informal. Uma tenda de circo e um carrossel foram montados nos jardins do palácio para receber os visitantes especiais. "É muito gostoso receber todos vocês aqui", disse a rainha ao grupo. Entre brincadeiras e mágicas, as crianças coletaram autógrafos de músicos e DJs famosos da Inglaterra. A cerimônia na Abadia de Westminster foi modesta se comparada à própria coroação, quando uma multidão assistiu a chegada da então futura rainha, à época com 27 anos. A cerimônia foi mais discreta também que as festividades do Jubileu de Ouro, que no ano passado marcaram o 50º aniversário da ascensão ao trono de Elizabeth, ocorrida mais de um ano antes da cerimônia de coroação. Dezesseis membros da família real participaram da cerimônia, embora o príncipe Harry - neto da rainha e terceiro na linha sucessória - não tenha participado, por estar realizando provas escolares. Uma presença de destaque foi a de Camilla Parker Bowles, companheira do príncipe Charles. Entretanto, ela não se sentou ao lado do herdeiro do trono e se manteve distante da família real.