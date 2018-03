Rainha Elizabeth II comemora seus 77 anos Com uma cerimônia que marca a pompa da monarquia britânica desde 1878, a rainha Elizabeth II comemorou hoje seu 77º aniversário ? ela nasceu no dia 21 de abril, mas a parada militar em homenagem à soberana é realizada em junho, por causa do clima mais agradável da primavera. Usando vestido e chapéu azuis, ela passou as tropas em revista e depois assistiu ao desfile de centenas de soldados ao lado do marido, príncipe Philip, na varanda do Palácio de Buckingham.