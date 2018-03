Rainha Elizabeth II deixa hospital após operação A rainha Elizabeth II deixou nesta terça-feira um hospital de Londres onde foi submetida na segunda-feira a uma operação no joelho direito. A rainha, de 76 anos, saiu andando do hospital King Edward VII com a ajuda de uma muleta, e entrou em seu automóvel para viajar para sua mansão de Sandrigham, no leste da Inglaterra. O Palácio de Buckingham disse esperar que a rainha "retome plenamente suas atividades dentro de algumas semanas". A soberana foi operada após sofrer a ruptura de uma cartilagem de seu joelho direito.