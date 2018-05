Rainha Elizabeth II faz 85 anos

Agência Estado e Associated Press

Rainha participa de cerimônia com seu marido, Phillip, o Duque de Edimburgo.

LONDRES - Enquanto a rainha Elizabeth II comemora seu aniversário, o herdeiro príncipe Charles bate o recorde de tempo na linha de sucessão ao trono da Inglaterra. Aos 62 anos, Charles completou na quarta 59 anos, dois meses e 14 dias como o próximo da fila.

Sua mãe, a rainha Elizabeth II comemora nesta quinta-feira, 21, 85 anos e mostra boa saúde, portanto Charles pode ampliar seu recorde ainda mais. O príncipe superou o tempo que Edward VII ficou à espera da coroa antes de se tornar rei, em 1901. Edward VII esperou 59 anos, dois meses e 13 dias para suceder a mãe, a rainha Victoria.

Tradicionalmente na Quinta-Feira Santa a Rainha Elizabeth II dá moedas para uma quantidade de homens e mulheres equivalente a seus anos de vida. Neste ano a data coincidiu com o aniversário da monarca e 85 homens e 85 mulheres receberão moedas da rainha em uma cerimônia na Abadia de Westminster. As informações são da Associated Press.

