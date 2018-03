Rainha Elizabeth II foi operada do joelho A rainha Elizabeth II foi submetida nesta segunda-feira a uma operação para a retirada do menisco do joelho direito, informou o Palácio de Buckingham. Os médicos esperam que a soberana "volte às suas atividades normais dentro de poucas semanas", informou o Palácio, após a realização da cirurgia no Hospital Eduardo VII, no centro de Londres. "A rainha está hospitalizada, mas não há motivo para preocupações", disse um porta-voz real à Associated Press sob a condição de ser mantido no anonimato. No mês passado, o Palácio havia informado que a rainha sofrera uma distensão em um ligamento do joelho direito e que por isto precisava andar com a ajuda de uma bengala. Antes do Natal, a crise em seu joelho se acentuou quando Elizabeth II visitava Newmarket, em Suffolk, no leste da Inglaterra.