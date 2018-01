Rainha Elizabeth II submete-se à cirurgia no joelho A rainha Elizabeth II submeter-se-á uma cirurgia no joelho quinta-feira, anunciou hoje o Palácio de Bhckingham. Ela removerá uma cartilagem da perna esquerda, no Hospital Rei Edward VII, em Londres. A rainha, de 77 anos, sofreu uma operação parecida na perna direita, em janeiro, depois de uma queda antes do Natal. A nova cirurgia foi decida em complementação à primeira e não é conseqüência do tombo, assegurou o palácio. ?A rainha deve deixar o hospital no fim de semana e poderá estar plenamente ativa novamente dentro de poucas semanas?, disse o porta-voz. Elizabeth II irá passar o Natal com a família na propriedade real de Sandringham, no leste de Londres, como sempre. O palácio disse ainda que a monarca manterá uma cerimônia palaciana marcada para Quarta-feira mas cancelará dois outros compromissos públicos antes da operação. E os da próxima semana devem ser adiados ou cancelados. Elixabeth II é sempre descrita como uma mulher muito saudável. Seus poucos tratamentos hospitalares incluem um braço quebrado, em 1994, e uma remoção de dente do ciso em 1982