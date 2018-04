Rainha Elizabeth II vai ao palácio de Kensington visitar bebê real

LONDRES - A rainha Elizabeth II conheceu seu novo bisneto nesta quarta-feira, 24, no Palácio de Kensington, antes de o príncipe William e a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, levarem o bebê real para uma visita aos avôs maternos, fora de Londres.

A monarca fez um curta viagem de carro a partir do Palácio de Buckingham e passou cerca de meia hora com o príncipe de Cambridge. O bebê é o terceiro bisneto da rainha e o terceiro na linha de sucessão do trono britânico.

O príncipe Philip, que está se recuperando no Castelo de Windsor depois de uma cirurgia no mês passado, não acompanhou a rainha.

Após a visita da monarca, William, Kate e o bebê deixaram o palácio em direção a casa dos pais de Kate, Michael e Carole Middleton, na vila de Bucklebury.

Oficiais disseram que o príncipe Harry também visitou seu sobrinho, cujo nome ainda não foi revelado. "Ainda estamos pensando em um nome", disse William a repórteres na terça-feira, quando o bebê foi apresentado ao público./ AP