Rainha Elizabeth II visita à Austrália A rainha Elizabeth II da Inglaterra e seu esposo, o Duque de Edimburgo, chegaram sábado a Canberra no início de uma visita oficial de cinco dias durante a qual inaugurarão os Jogos da Commonwealth que acontecerão em Melbourne. Os monarcas foram recebidos pelo governador geral, Michael Jeffrey, que é quem representa a rainha da Inglaterra na Austrália, pelo primeiro-ministro do país, John Howard, e pelo líder do Governo do Território da Capital, Jon Stanhope. O casal real passa a noite de hoje na Casa do Governo, em Canberra, e será recebida amanhã oficialmente na casa da Ópera de Sydney com 21 canhões. Na quarta-feira viajarão para Melbourne para inaugurar os Jogos da Commonwealth, uma competição esportiva que reunirá mais de 4.500 atletas dos 71 países que pertencem à Comunidade Britânica de Nações. A visita oficial, que será concluída na quinta-feira, quando os monarcas partem com destino a Cingapura, é a primeira que o casal realiza desde 2002.