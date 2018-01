Rainha Elizabeth inaugura nova Galeria Real A rainha Elizabeth II inaugurou nesta terça-feira a nova Galeria Real do Palácio de Buckingham, em Londres. O espaço ganhou uma extensão, em estilo clássico, onde serão expostos itens da coleção real, uma das importantes de todo o mundo, incluindo pinturas, esculturas, jóias, porcelanas e mobiliário. O novo espaço é o mais importante acréscimo arquitetônico ao palácio em 150 anos e custou US$ 20 milhões. "Enfim, este espaço maravilhoso permitirá que a coleção real seja exposta a um público maior", disse o príncipe Charles. Charles acompanhou a rainha por um tour pela galeria, cuja primeira mostra, Tesouros Reais, será aberta nesta quarta-feira. Cerca de 450 itens da coleção poderão ser vistos, entre eles um retrato do príncipe Charles feito por Anthony Van Dyck, um quadro de Claude Monet e um diadema de diamante feito para a coroação do rei George IV, em 1821.